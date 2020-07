Am gestrigen Abend fand die Bekanntgabe der Apple Q3/2020 Quartalszahlen statt. Im Anschluss gab es den sogenannten Conference Call, bei dem Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Luca Maestri näher auf die Zahlen eingegangen sind und die ein oder andere spannende Nachricht bereit hielten. Unter anderem ging es um den Verkaufsstart des iPhone 12 (Pro). Dieser verzögert sich leicht.

Apple Finanzchef hat am späten gestrigen Abend bestätigt, dass der Verkaufsstart des iPhone 12 (Pro) später als üblich stattfindet.

Er gab folgendes zu Protokoll

Wie Sie wissen, haben wir letztes Jahr Ende September mit dem Verkauf des neuen iPhone begonnen. In diesem Jahr planen wir, dass das Angebot einige Wochen später verfügbar sein wird.

Auf Nachfrage sagte er

In meinen Ausführungen sagte ich, dass wir vor einem Jahr Ende September das neue iPhone auf den Markt gebracht haben. Also bezog ich mich auf ein neues Produkt. Und ich sagte, dass die Lieferung des neuen Produkts in diesem Jahr einige Wochen später erfolgen wird.