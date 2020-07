Die meisten Unternehmen haben im 2. Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahr weniger Smartphones ausgeliefert. Der weltweite Smartphone-Markt ging dementsprechend um 14 Prozent zurück. Laut Canalys gibt es jedoch eine Ausnahme unter den Top-Anbietern. So zeigt eine neue Studie, dass Apple im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern ein Wachstum verzeichnen konnte – und das nicht zu knapp. So soll Apple im letzten Quartal weltweit 45,1 Millionen iPhones ausgeliefert haben, was einem Wachstum von 25 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Platz 3 für Apple

Die COVID-19-Pandemie machte sich auch im vergangenen Quartal auf den Smartphone-Markt bemerkbar, der weltweit mit rückläufigen Absatzzahlen zu kämpfen hat. Im zweiten Quartal 2020 wurden 284,7 Millionen Smartphones ausgeliefert, während im gleichen Zeitraum des Jahres 2019 331,8 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden.

Huawei übertraf Samsung mit 55,8 Millionen ausgelieferten Einheiten und führt nun die Rangliste der globalen Smartphone-Hersteller an. Samsung belegt mit 53,7 Millionen Einheiten den zweiten Platz und Apple mit 45,1 Millionen Einheiten den dritten Platz. Während die Auslieferungen von Huawei und Samsung um 5 Prozent bzw. 30 Prozent zurückgingen, konnte Apple vor allem dank des neuen iPhone SE um 25 Prozent zulegen.

Die Studie von Canalys weist darauf hin, dass es für Apple unüblich ist, im zweiten Quartal ein signifikantes Wachstum bei den Auslieferungen zu verzeichnen. Dieses Jahr konnte sich das Unternehmen jedoch dank des iPhone SE 2020 im Jahresvergleich deutlich verbessern, wobei das iPhone 11 nach wie vor der Bestseller ist: