Kürzlich haben wir euch auf einen ziemlich heißen iPhone 11 Deal bei Preisboerse24 aufmerksam. Bevorzugt ihr eher das neue iPhone SE 2 (Modell 2020)? Dann haben die Tarif-Experten ebenfalls den passenden Deal für euch parat. Preisboerse24 bietet euch das iPhone SE 2 mit 10GB LTE-Datenflat für nur 21,99 Euro monatlich an.

Preisknaller: iPhone SE 2 inkl. 10GB LTE-Datenflat

Apple hat das neue iPhone SE 2 (2020) erst vor wenigen Monaten vorgestellt. Es handelt sich um das derzeit jüngste Mitglied der iPhone-Familie, welches in erster Linie ein Top Preis-Leistungsverhältnis vorzuweisen hat.

Apple setzt beim iPhone SE (2020) unter anderem auf einen A14 Bionic Chip, 4,7 Zoll Retina display, Touch ID Fingerabdrucksensor, 12MP Kamera, 7MP Frontkamera, Bluetooth, LTE, Wifi und einiges mehr.

In unseren Augen eignet sich die Otelo Allnet-Flat Classic LTE50 in Kombination mit dem iPhone SE 2 ziemlich gut, da der Tarif zahlreiche Bedürfnisse abdeckt. Ihr erhaltet nicht nur eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, sondern auch eine 10GB LTE-Datenflat (bis zu 50MBit/s). Da es sich bei Otelo um ein Tochterunternehmen von Vodafone handelt, wird dieser Tarif im Vodafone-Netz abgebildet. Durch Aktivierung über die App könnt ihr euch den Anschlusspreis zurück holen. Bei Rufnummernmitnahme erhaltet ihr sogar eine Gutschrift über 10 Euro. Für das iPhone SE 2 ersten einmalig 99,95 Euro fällig. Die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung wird an Kunden weitergegeben.

Beispielrechnung

Apple iPhone SE (64 GB) für 99,95 € Zuzahlung + otelo Allnet-Flat Classic LTE50 (10 GB mit 50 Mbit/s) für 21,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 527,76 € (kein Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 99,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Mon.: 627,71 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 26,15 € monatlich

Effektivpreis (eingerechnet 444 € idealo-Preis für‘s Smartphone) => 7,65 € monatlich

Uns ist nicht bekannt, wie lange der Deal läuft. Bei Interesse greift direkt zu, bevor das Angebot ausgelaufen ist.