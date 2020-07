Am späten gestrigen Abend hat Apple die Q3/2020 Quartalszahlen bekannt gegeben. Unter anderem verzeichnete Apple einen Umsatz von 59,67 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,25 Milliarden Dollar in den Monaten April bis Juni 2020. In allen Regionen und in allen Produktkategorien konnte Apple ein Umsatzwachstum verzeichnen. Insgesamt konnte das Unternehmen im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 11 Prozent und einen Gewinnanstieg von 18 Prozent verbuchen.

Im anschließenden Conference Call mit Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Luca Maestri haben wir nicht nur erfahren, dass sich der iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart um wenige Wochen verzögert, es gab auch viele weitere spannende Aussagen.

Wichtigste Fakten zu den Apple Q3/2020 Quartalszahlen