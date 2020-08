Von Zeit zu Zeit erhaltet ihr über Apple Books ein kleines Geschenk. Nun ist es wieder soweit. Nur für kurze Zeit steht der Kult-Alpenkrimi „Im Grab schaust du nach oben“ von Jörg Maurer als kostenloses Hörbuch bereit.

Nur bis zum 03. August 23:59 Uhr könnt ihr euch das Hörbuch „Im Grab schaust du nach oben“ von Jörg Maurer kostenlos über Apple Books herunterladen. Die Kurzbeschreibung liest sich wie folgt

Inmitten des Chaos um den G7-Gipfel in einem beschaulichen bayerischen Kurort wird ein Polizist tot aufgefunden. Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein glaubt nicht an einen Zufall und begibt sich in gewohnt origineller Manier auf Spurensuche. Vom Bestsellerautor der Kult-Alpenkrimis selbst eingesprochen und für kurze Zeit gratis erhältlich.