Gute Nachrichten für allen Anwender, die darüber nachdenken, einen neuen Mac zu kaufen. Der autorisierte Apple Händler MacTrade hat seinen Sommersale um ein paar wenige Tage bis zum 19. August verlängert. Ihr erhaltet bis zu 300 Euro Rabatt auf MacBook Air, MacBook Pro und iMac. Zusätzlich erhalten Schüler, Lehrer, Dozenten und Co. 5 Prozent Apple Education-Rabatt, so die Macs noch einmal preislich attraktiver werden. Auch die reduzierte Mehrwertsteuer wird direkt an Kunden weiter gegeben.

Sommersale bei MacTrade

Denkt ihr aktuell über den Kauf eines Macs nach, dann können wir euch nur dringend empfehlen, im Online Store von MacTrade vorbei zu gucken. Dort erhaltet ihr derzeit bis zu 300 Euro Rabatt. Das das Preisniveau bei MacTrade grundsätzlich unter dem im Apple Online Store liegt, spart ihr unterm Strich sogar deutlich mehr. Ihr könnt euch je nach Modell angucken, wieviel Geld ihr tatsächlich sparen könnt. Zum Teil sind mehrere Hundert Euro möglich. Die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung kommt euch ebenfalls zu Gute.

Preisbeispiel

Für das 13 Zoll MacBook Air mit 1,1GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor, Touch ID, Intel Iris Plus Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, Magic Keyboard und vieles mehr zahlt ihr bei MacTrade nur 1239,00 Euro (Apple Online Store: 1461,20 Euro). Die „krummen“ zahlen sind aufgrund der aktuellen Mehrwertsteuersenkung.

Apple Education-Rabatt: zusätzlich 5 Prozent

Der Sommersale bei MacTrade kann sich bereits sehen lassen. Noch einmal attraktiver wird das Ganze, wenn ihr diesen mit dem Apple Education Rabatt kombiniert. EDU-berechtige Personen sparen nämlich doppelt. Studenten, Lehrer, Dozenten, Schüler etc. erhalten zusätzlich 5 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass der Anschaffungspreis des Macs noch einmal attraktiver wird.

Wie bereits erwähnt, profitiert ihr derzeit zusätzlich von der Mehrwertsteuersenkung. Bei einem Mac macht das schon ein paar Euros aus. Wir haben in den letzten Jahren bereits das ein oder andre Mal bei MacTrade bestellt. Ihr erhaltet ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Der Versand kann mal einen Tag länger dauern. Dies ist bei dem Rabatt allerdings erträglich.