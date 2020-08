Apple arbeitet weiter daran, die über Apple TV+ zur Verfügung stehenden Inhalte auszubauen. Wie nun bekannt wird, sind die Verantwortlichen in Cupertino einen sogenannten „First Look Deal“ mit Appian Way und somit mit Leonardo DiCaprio´s Produktionsgesellschaft eingegangen.

Apple und Appian Way kooperieren

Deadline berichtet, dass Apple und Appian Way kooperieren. Der mehrjährige Vertrag bietet Apple die exklusive Gelegenheit, neue TV- und Filmprojekte von Appian Way aufzunehmen.

Appian Way wurde von DiCaprio gegründet und wird zusammen mit Jennifer Davisson betrieben. Die neue Kooperation ist ein weiterer wichtiger Deal für Apple TV+ und Apple als Ganzes.

Es ist nicht das erste Mal dass Leonardo DiCaprio´s und Apple TV+ kooperieren. So spielt DiCaprio in dem Film Killers of the Flower Moon und zudem produziert er den Thriller Shining Girls, bei dem Elisabeth Moss die Hauptrolle spielt.

Ähnliche First-Lool-Deals ist Apple übrigens bereits mit A24, Idris Elba’s Green Door Pictures, Ridley Scott’s Scott Free Productions und Justin Lin’s Perfect Storm Entertainment eingegangen.