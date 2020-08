Google hat soeben das neue Pixel 4a präsentiert. Dieses wird ab dem 01. Oktober 2020 erhältlich. Gleichzeitig gab es einen ersten Ausblick auf das Pixel 4a (5G) sowie das Pixel 5. Diese beiden Modelle sollen im Herbst folgen.

In den letzten Wochen wurde bereits intensiv über das Google Pixel 4a spekuliert und es gab zahlreiche Leaks. Zuletzt hieß es, dass das Gerät am heutigen 03. August präsentiert wird. Die Gerüchte sollten sich bewahrheiten und Google hat vor wenigen Augenblicken das Pixel 4a angekündigt.

Google hat das Gerät punktuell verbessert, So schreibt das Unternehmen beispielsweise zum Kamerasystem folgendes

Zum Design heißt es

Mit einem matten Finish fühlt sich Pixel 4a sicher und angenehm in eurer Hand an. Es wird in der Farbe „Just Black“ mit einem 5,8”-OLED-Display erhältlich sein – wieder mit dabei: der beliebte „Color Pop“ Ein-/Ausschalter, dieses Mal in mintfarben. Schaut euch auf jeden Fall auch die eigens erstellten Hintergründe an, bei denen wir etwas mit der Punch-Hole-Frontkamera gespielt haben.