Wie heiß wird der Apple Sommer bzw. Apple Herbst? Sollten sich die jüngsten Gerüchte bewahrheiten, dann werden wir in den kommenden Wochen und Monaten zahlreiche neue Apple Produkte erleben. Der Startschuss könnte am 19. August erfolgen.

Geht es nach den Informationen von Seeking Alpha, die sich auf die Leaker iHacktu Pro und Komiya berufen, wird Apple in etwas mehr als zwei Wochen neue Produkte präsentieren. Bis zum Jahresende sollen allerhand weitere Geräte folgen.

Wir haben euch die angeblichen Eckdaten zusammengefasst:

Während die neuen Produkte im August vermutlich „nur“ per Pressemitteilung angekündigt werden, soll es am 08. September sowie am 27. Oktober ein Special-Event (Apple Keynote) geben. Der tatsächliche iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart findet allerdings später als gewöhnlich statt. Mit den oben genannten Neuerungen wäre das restliche Apple Jahr 2020 schon ziemlich gut gefüllt. Darüberhinaus wird über AirPower und Apple Glass spekuliert.

Wenn wir schon beim Thema 13 Zoll MacBook Pro sind, so will Komiya auch die Spezifikationen kennen. Diese lesen sich wie folgt

Zum 12 Zoll MacBook heißt es wie folgt

Wie immer gilt, dass Apple Gerüchten mit ein wenig Skepsis betrachtet werden sollten. Ein Großteil der genannten Produkte dürfte noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Ob es allerdings alle Produkte schaffen, und ob die Termine stimmen, bleibt abzuwarten.

MacBook Pro 13” (coming this October)

-Apple Silicon (A14X based) (Same as MacBook) or Intel chips (optional)

-RAM 8,16,32GB

-SSD 256,512GB,1,2,4TB

-4 USB-C ports

-two or four Thunderbolt 3 ports (optional)

-Magic Keyboard

-Touch Bar

-Touch ID

-$1099~

-Shipped in Nov or Dec pic.twitter.com/cpPFwXvflC

— Komiya (@komiya_kj) August 3, 2020