Die Champions League Saison 2019/2020 geht endlich in die heiße Phase. Am kommenden Freitag (07. August 2020) erfolgt der Re-Start und der Ball rollt endlich wieder in der Champions League. Während RB Leipzig bereit für das Viertelfinale qualifiziert ist. Der FC Bayern muss noch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea antreten. Allerdings sollte der Einzug ins Viertelfinale „eigentlich“ nur Formsache sein, da das Hinspiel mit 3:0 gewonnen wurde. Mit Sky Q könnt ihr nicht nur die Spiele der deutschen Mannschaften, sondern auch viele andere Spiele live verfolgen.

Sky Q zeigt Fortsetzung der Champions League

Während die deutschen Mannschaften (FC Bayern München und RB Leipzig) die Bundesliga-Saison bereits vor über vier Wochen beendet haben, gingen andere europäische Ligen erst in den letzten Tagen zu Ende. Nun gilt die Konzentration der Champions League. Können die Bayern das Triple gewinnen? Wie weit kommt Leipzig? Wer gewinnt das Finale in Lissabon? Wer wird der Nachfolger des FC Liverpool. Mit Sky seid ihr mit von der Partie.

Vier Rückspiele im Achtelfinale (unter anderem FC Bayern München – FC Chelsea) stehen am 07. und 08. August noch an. Anschließend geht es am 12., 13. 14, und 15. August mit den Viertelfinale weiter. Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass es im im Viertel- und Halbfinale jeweils nur ein Spiel gibt. RB Leipzig spielt übrigens am 13. August im Viertelfinale und die Bayern spielen ihre Partie – bei einem Weiterkommen – am 14. August.

Die beiden Halbfinal-Spiele finden am 18. und 19. August statt. Das große Finale steigt dann wenige Tage später am 23. August und hoffentlich mit deutscher Beteiligung.

Überblick

Champions League live bei Sky Q

Die Finalphase der UEFA Champions League live auf Sky

Achtelfinal-Rückspiele (7.-8.8.)

Manchester City – Real Madrid am 7.8., 21.00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Juventus Turin – Olympique Lyon am 7.8., 21.00 Uhr, in der Original Sky Konferenz

FC Bayern – FC Chelsea am 8.8., 21.00 Uhr, live und exklusiv auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

FC Barcelona – SSC Neapel am 8.8., 21.00 Uhr, in der Original Sky Konferenz

Viertelfinale (12.-15.8.)

Viertelfinale 1: Sieger Real Madrid / Manchester City – Sieger Olympique Lyon / Juventus Turin am 15.8., 21.00 Uhr

Viertelfinale 2: RB Leipzig – Atlético Madrid am 13.8., 21.00 Uhr

Viertelfinale 3: Sieger SSC Neapel / FC Barcelona – Sieger Chelsea / Bayern München am 14.8., 21.00 Uhr

Viertelfinale 4: Atalanta Bergamo – Paris Saint-Germain am 12.8., 21.00 Uhr

Halbfinale (18./19.8.)

Halbfinale 1: 1. Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 3, am 19.8., 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Halbfinale 2: 2. Sieger Viertelfinale 2 – Sieger Viertelfinale 4, am 18.8., 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Finale am 23.8., 21 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD