Seit rund vier Jahren haben wir den Gardena Smart Sensor im Einsatz, der uns bei der Bewässerung verschiedener Pflanzen hilft. Nun hat der Hersteller die zweite Generation seines Smart Sensors vorgestellt. Dieser wird zur Gartensaison 2021 verfügbar sein.

Der neue Gardena Smart Sensor

Für die effiziente Bewässerung im Garten gibt es den neuen GARDENA smart Sensor. Er ermittelt die Bodenfeuchte und -temperatur und passt die geplante automatische Bewässerung im Smart System an. So wird nur dann bewässert, wenn es nötig ist und eine übermäßige Bewässerung vermieden. Gesündere Pflanzen und eine reichere Ernte sind das Ergebnis.

Gardena hat den Smart Sensor punktuell verbessert. Er misst die Bodentemperatur und ermittelt die Bodenfeuchte genau dort, wo es wichtig ist – an der Wurzel. Dank des großen Messbereichs kann er in tieferen Bereichen von Rasen, Blumen- und Gemüsebeeten oder auch weniger tief in Blumentöpfen platziert werden.

In Kombination mit dem smart Water Control oder smart Irrigation Control aus dem GARDENA Smart System stellt der smart Sensor eine bedarfsgerechte und effiziente Bewässerung der Pflanzen sicher. Das spart in Verbindung mit einer Tropfbewässerung Wasser und trägt zu einem optimalen Pflanzenwachstum bei. Denn jeder Tropfen zählt.

Gardena macht darauf aufmerksam, dass der Sensor lediglich 20 Millimeter flach aus der Erde heraus ragt. Dadurch kann er sogar beim Betrieb eines Gardena Mähroboters ständig auf dem Rasen verbleiben.

Eckdaten

für die schnelle und zuverlässige Bestimmung der Bodenfeuchte

UVP 59,99 €

misst dort, wo es entscheidend ist, im gewachsenen Boden oder Pflanzgefäß

misst Bodenfeuchte und Bodentemperatur

modernes, flaches Design

extra große Sensorzone

Einbeziehung der gemessenen Werte in die automatische Bewässerungssteuerung per smart App

batteriebetrieben: 2 x AA 1,5 V für eine komplette Saison

Der neue Smart Sensor kann einzeln oder im Set mit anderen Gardens Smart System Komponenten erwerben werden.