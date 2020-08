Seit ca. 19:00 Uhr steht die Beta 4 zu iOS 14 für eingetragene Entwickler bereit. Mittlerweile hat es die neue Beta auf die ersten Entwickele-Geräte geschafft und die ersten Neuerungen werden bekannt.

Aus euren Rückmeldungen sowie den Release-Notes zur iOS 14 Beta 4 gehen verschiedene Neuerungen hervor, auf die wir euch kurz aufmerksam machen möchten.

…and Search has been fixed in iOS 14 beta 4! 🎉

Now when searching for app content or knowledge questions, you get top hits underneath web suggestions. You can also expand for more results in the first page of results. Much, much better. pic.twitter.com/JqUYe6a4d8

— Federico Viticci (@viticci) August 4, 2020