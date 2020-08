Apple und Oprah Winfrey sind eine mehrjährige Partnerschaft eingegangen. In diesem Rahmen feierte Ende 2019 Oprah´s Book Club seine Premiere auf Apple TV+. Nun spricht die hochgeschätzte Produzentin, Schauspielerin, Talkshow-Moderatorin, Philanthropin und CEO von OWN mit „Caste: The Origins of Our Discontents“ ihre bisher wichtigste Book Club-Empfehlung aus.

„Caste“ ist jetzt bei Apple Books erhältlich

In Zusammenarbeit mit Apple enthüllt Oprah Winfrey die neueste Auswahl für Oprah’s Book Club: „Caste: The Origins of Our Discontents“ von Isabel Wilkerson. Das Buch ist ab sofort bei Apple Books sowohl im E-Book- als auch im Hörbuch-Format erhältlich. Kunden können es über iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und CarPlay hinweg erleben.

„Dies ist womöglich das wichtigste Buch, das ich je für meinen Book Club ausgewählt habe“, sagt Oprah Winfrey. „‚Caste: The Origins of Our Discontents‘ bietet eine neue Sichtweise der Rassenungleichheit, die zu unzähligen Aha-Momenten führt und uns hilft Amerika wie es jetzt ist und wie wir hoffen, dass es sein wird, wirklich zu verstehen.“

Nutzer in den USA können einen exklusiven Auszug aus „Caste“ auf Apple News lesen sowie anhören. Die in „Caste“ herausgestellten Themen in kuratierten Sammlungen können bei Apple Books und Apple Podcasts weiter vertiefet werde.

Kommende Woche können Nutzer das Interview des Moderators bei Apple Music Beats 1 Ebro Darden mit Wilkerson darüber hören, wie ihr Buch ein Spiegel der Zeit ist. Im Laufe des Monats können Anwender zudem eine Sammlung verwandter Artikel auf Apple News lesen, die von Winfrey als erster Gastherausgeberin der App kuratiert wurde.

Nächsten Monat steht ein „Caste“-Diskussionsleitfaden in Apple Books bereit, der ihnen dabei hilft, ihre eigenen Gespräche rund um das Buch und die Schwerpunktthemen, die es untersucht, zu moderieren.

Was ist Oprah´s Book Club?

Oprah’s Book Club bringt eine weltweite Lesergemeinschaft mit wirklich bedeutsamen Geschichten zusammen, die aus den Federn von Autoren und Autorinnen stammen, die sich gegenwärtig für die wichtigsten Denkanstöße verantwortlich zeigen. Leser auf der ganzen Welt können Oprah’s Book Club einfach über die Apple Books App auf iPhone und iPad entdecken, wo sie mehr über die neueste Auswahl erfahren und frühere Empfehlungen durchstöbern können. Anwender können darüber hinaus Oprah’s Book Club auf Apple Books folgen, um über Neuigkeiten informiert zu werden.