Apple wurde von einem chinesischen Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) auf 1,4 Milliarden verklagt. Dem Hersteller aus Cupertino wird vorgeworfen, mit seinem virtuellen Assistenten Siri ein Patent von Shanghai Zhizhen Network Technology Co. zu verletzen.

Das Wall Street Journal berichtet, dass Apple von Shanghai Zhizhen Network Technology Co. auf 1,4 Milliarden Dollar verklag wird. Es heißt

Shanghai Zhizhen Network Technology Co. gab in einer Erklärung am Montag bekannt, dass Apple vor einem Gericht in Shanghai auf Schadensersatz in Höhe von schätzungsweise 10 Milliarden Yuan (1,43 Milliarden US-Dollar) verklagt wurde. Die Produkte des iPhone- und iPad- Herstellers verstießen gegen ein Patent, dass das chinesische Unternehmen für einen virtuellen Assistent besitzt, dessen technische Architektur ‌Siri‌ ähnelt. Mit „Siri“, einer sprachaktivierten Funktion in Apples Smartphones und Laptops, können Benutzer Textnachrichten diktieren oder Alarme auf ihren Geräten einstellen.