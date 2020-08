Amazon hat am heutigen Tag eine interessante Promo gestartet, bei der ihr Amazon Music HD 90 Tage lang kostenlos nutzen könnt. Normalerweise könnt ihr den Service „nur“ 30 Tage gratis ausprobieren.

Amazon Music HD – Musikstreaming in Premium-Klangqualität: 90 Tage gratis

Um was handelt es sich bei Amazon Music HD überhaupt? Amazon Music HD bietet einen umfangreichen Musik-Katalog in verlustfreier Premium-Klangqualität, mit mehr als 50 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen Songs in Ultra High Definition (Ultra HD). Für nur 12,99€/Monat für Prime-Mitglieder oder 14,99€/Monat für Amazon Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft, erhalten Musik-Fans Zugriff auf verlustfreie Premium-Klangqualität. Bestehende Amazon Music Unlimited-Mitglieder (inkl. Amazon Music Unlimited für Familien) können für zusätzliche 5€/Monat zu Amazon Music HD wechseln.

In den Angebotsbedingungen heißt es

Das Angebot gilt bis zum 18.08.2020. Das Angebot ist nur anwendbar auf die monatliche Amazon Music HD Standardmitgliedschaft sowie für die monatliche Amazon Music HD Mitgliedschaft für Familien. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich einer Probe-Mitgliedschaft). Nach Ablauf der 90 Tage wird Ihre Mitgliedschaft für Sie kostenpflichtig (Standardmitgliedschaft: 12,99€ monatlich für Prime-Mitglieder, 14,99€ monatlich für andere Amazon-Kunden; Familienmitgliedschaft: 19,99€ monatlich), wenn die Mitgliedschaft nicht während des Aktionszeitraums zu dessen Ablauf gekündigt wird. Nach Ablauf des Aktionszeitraums kann die Mitgliedschaft jederzeit gekündigt werden. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Habt ihr Interesse, Amazon Music HD aufzuprobieren? Dann geht es hier zu den 90 Tagen Amazon Music HD.