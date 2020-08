Wir haben einen heißen Tipp für euch, wie ihr den nagelneuen iMac 2020 mit bis zu 300 Euro Rabatt kaufen könnt. Der autorisierte Apple Händler MacTrade feiert aktuell den sogenannten Sommersale, bei dem ihr je nach Mac bis zu 300 Euro Rabatt erhaltet. Entscheidet ihr euch für einen iMac, so gibt es bis zu 300 Euro Rabatt (je nach Konfiguration und Bezahlart). Zusätzlich profitieren, Schüler, Lehrer, Dozenten und Co. noch von 5 Prozent Apple Bildungs-Rabatt.

iMac 2020 mit bis zu 300 Euro Rabatt kaufen

Erst wenige Stunden ist es her, dass Apple den neuen iMac 2020 vorgestellt hat. Während das 27 Zoll Modell ein großes Update erhielt, gab es für das 21,5 Zoll Modell kleinere Anpassungen. Solltet ihr bereits über den Kauf eines iMac nachgedacht haben, so ist jetzt in jedem Fall genau der richtige Zeitpunkt. Das Gerät ist nagelneu und zudem erhaltet ihr bis zu 300 Euro Rabatt beim Kauf eines Macs. Der Rabatt beim MacTrade Sommersale richtet sich nach dem Wert des Warenkorbs und der Bezahlart. Die die Preise bei MacTrade leicht unter dem Niveau im Apple Online Store liegen, fällt der tatsächliche Rabatt meist sogar höher aus. Der Weg in den MacTrade Online Store lohnt sich in jedem Fall.

Preisbeispiel

Der 27 Zoll iMac mit 5K Retina Display, 3,16 6-Core Intel Core i5 Prozessor, 8GB Ram, 256GB SSD, Radeon Pro 5300 mit 4GB GDDR6 Grafikspeicher, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse kostet bei MacTrade derzeit nur 1849,00 Euro (Finanzierung) bzw. 1899,00 Euro (andere Zahlart). (Apple Online Store: 2046,05 Euro)

Natürlich könnt ihr auch ein MacBook Air oder ein MacBook Pro mit Rabatt im Sommersale kaufen. Klingt in jedem Fall nach einem heißen Angebot. Schüler, Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten nicht nur einen Sofort-Rabatt, sondern zusätzlich 5 Prozent Education-Rabatt. So wird der Preis noch einmal ein Stück gesenkt. Drüberhinaus profitiert ihr derzeit von der vorübergehend gesenkten Mehrwertsteuer.

Wir haben in den letzten Jahren bereits das ein oder andre Mal bei MacTrade bestellt. Ihr erhaltet ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Der Versand kann mal einen Tag länger dauern. Dies ist bei dem Rabatt allerdings erträglich.