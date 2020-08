Neue Fotos, die auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Weibo aufgetaucht sind, zeigen eine kreisförmige Anordnung von Magneten, die im mutmaßlichen Gehäuse des iPhone 12 untergebracht sind. Wozu diese dienen sollen, kann nur gemutmaßt werden

EverythingApplePro ist auf Weibo auf Fotos gestoßen, die das Gehäuse eines iPhone 12 zeigen sollen. Drauf zu erkennen, ist eine kreisförmige Anordnung von 36 Magneten. Darunter sind zwei weitere Magnete erkennbar.

Darüberhinaus zeigt sich eine iPhone 12 Hülle, bei der die gleiche Anordnung von Magneten untergebracht ist. Dies lässt die Mutmaßung zu, dass die Magnete für eine perfekte Abstimmung in Kombination mit drahtlosen Ladegeräten von Apple sorgen sollen.

Aktuell bietet Apple selbst kein drahtloses Ladegeräte für seine Geräte an. AirPower wurde offiziell eingestampft, doch es halten sich seit längerer Zeit hartnäckige Gerüchte, dass Apple weiterhin an einer drahtlosen Ladematte arbeitet. Unter anderem sprach Ming Chi Kuo davon.

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple’s wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 5, 2020