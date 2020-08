Apple Music und Lady Gaga haben heute bekannt gegeben, dass „Gaga Radio“ auf Apple Music starten wird. Die erste Folge bietet ein intimes Gespräch mit einem engen Freund und Chromatica-Produzenten BloodPop.

Der Markt für Musik-Streaming-Dienste ist hart umkämpft. Es reicht nicht mehr aus, seinen Nutzern einen Musik-Katalog von 50 Millionen oder 60 Millionen Titeln anzubieten. Aus diesem Grund setzt Apple Music seit vielen Jahren auf exklusive Partnerschaften, um sich von den Mitbewerbern abzusetzen und den eigenen Dienst aufzuwerten. Nun hat Apple eine Kooperation mit Lady Gaga angekündigt. Los geht es an diesem Freitag (07. August, 20:00 Uhr).

In der Ankündigung hießt es unter anderem

Die Inspiration für Lady Gagas hyperaktives Nummer One Album Chromatica kam von einem magischen Ort: der Tanzfläche. Jetzt, jeden Freitag in ihrer brandneuen Gaga Radio-Show auf Apple Music, ehrt sie das überlebensgroße Genre der Tanzmusik, indem sie mit den DJs, Diven und Produzenten spricht, die sie inspiriert und Chromatica zum Leben erweckt haben. Und jede Folge wird einen exklusiven DJ-Mix von einem von Gagas Gästen enthalten. Es ist ein Fest der Tanzmusik, wenn wir es am meisten brauchen.