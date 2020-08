Das Fachmagazin connect hat einen zu Festnetz-Hotlines durchgeführt und attestiert der Deutschen Telekom Spitzenwerte. Kurzum: Das Bonner Unternehmen ist der Testsieger beim connect-Test „Festnetz-Hotlines“.

Im Endergebnis ist die Telekom mit 426 von 500 erreichbaren Punkten eindeutiger Sieger im connect-Test „Festnetz-Hotlines 2020“ in Deutschland und erhält die Note sehr gut.

Es heißt

„Das Telekom-Team wuchs in puncto Beratungsqualität über sich hinaus. Die Mitarbeiter zeigten sich im Test äußerst motiviert, gut aufgelegt und gingen die Kundenanliegen fachkundig mit viel Elan und Engagement an. So geht Service in einer modernen Arbeitswelt.“

[…]

„Unsere Kunden sind die härtesten Tester: 290.000 Mal pro Tag, 365 Tage im Jahr. Sie wollen wir überzeugen, dafür stehen wir. Und wir machen weiter, denn für uns zählt jeder einzelne Kunde – und nicht nur während eines Tests.“ sagt Ferri Abolhassan, Servicechef der Telekom. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden den besten Service zu bieten. Diese weitere Auszeichnung ist erneut ein Beweis, dass unsere Servicestrategie aufgeht und wir unserem Ziel immer näher herkommen“, so Abolhassan.