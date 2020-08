Die Apple Store App ist mittlerweile seit zehn Jahren verfügbar. Genau genommen feierte die App im Juni dieses Jahres ihren Geburtstag. Apple zelebriert diesen „Meilenstein“ mit einem Easter Egg, das die Entwickler in der App versteckt haben.

Apple versteckt Easter Egg in Apple Store App

Apple hat in der Apple Store App ein „Osterei“ versteckt. Wenn ihr die Apple Store App auf dem iPhone oder iPad öffnet und anschließend das Suchen-Tab (Lupe) anklickt, müsst ihr nur noch „10 years“ in das Suchfeld eintippen. Sobald dies geschehen ist, gibt es eine kleine Überraschung und Luftballons, die die Zahl 10 zeigen, steigen von unteren Bildschirmrand empor.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Apple ein Easter Egg in der Apple Store App versteckt. Vor ein paar Jahren gab es mit dem Suchbegriff „let it snow“ Schneeflocken auf dem iPhone-Display.

Vor ein paar Tagen hatte Apple die Apple Store App zuletzt aktualisiert. Unter anderem wurden ein „Für Dich“-Tab und ein iPhone-Vergleich implementiert.

(via 9to5Mac)