Apples Abteilung für Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren alle Hände voll zu tun gehabt. Angefangen bei Siri, über anspruchsvolle Lernalgorithmen, bis hin zu innovativen Energiesparfunktionen, dreht sich bei Apple alles um maschinelles Lernen. In einem Interview erklärt nun John Giannandrea, Apples Leiter der Abteilung, wie das Unternehmen mit dem Thema umgeht.

Apple möchte die eigene Entwicklung von maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz und Siri intensiver vorantreiben und größere Fortschritte erzielen. Aus diesem Grund hatte der Hersteller aus Cupertino bereits vor zwei Jahren intern umstrukturiert. Hierfür hat Apple den KI-Experten John Giannandrea für sich gewinnen können, der zuvor bei Google für die KI-Entwicklung verantwortlich war.

Giannandrea erklärt nun gegenüber ArsTechnica, wie sich Apple auf die KI-Entwicklung konzentriert. So veranschaulicht er anhand von mehreren Beispielen, wie maschinelles Lernen immer wichtiger wird. Dabei weiß er, dass Apple jederzeit die Privatsphäre der Kunden respektiert, indem die Verarbeitung auf dem jeweiligen Gerät erfolgt:

„Es gibt eine ganze Reihe von neuen Erfahrungen, die durch maschinelles Lernen ermöglicht werden. Und das sind Dinge wie die Sprachübersetzung oder das Diktieren am Gerät oder unsere neuen Funktionen rund um die Gesundheit, wie Schlafen und Händewaschen, und Dinge, die wir in der Vergangenheit rund um die Herzgesundheit […] veröffentlicht haben. Ich glaube, es gibt immer weniger Stellen in iOS, an denen wir das maschinelle Lernen nicht einsetzen.

[…] Ich verstehe diese Wahrnehmung, dass größere Modelle in Rechenzentren irgendwie genauer sind, aber das ist im Grunde falsch. Es ist tatsächlich technisch falsch. Es ist besser, das Modell in der Nähe der Daten zu betreiben, als die Daten zu verschieben.“