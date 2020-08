Der Apple autorisierte Fachhändler MacTrade hat die Back to School 2020 Promo eingeläutet. Beim Kauf eines MacBook Air oder MacBook Pro wird der Bildungs-Rabatt vorübergehend von 5 Prozent auf 8 Prozent erhöht (beim iMac sind es weiterhin 5 Prozent). Darüberhinaus erhaltet ihr – je nach Mac – zusätzlich bis zu 300 Euro Sofort-Rabatt auf Macs.

Back to School 2020: 8 Prozent Apple Bildungsrabatt auf MacBook Air & Pro

Pünktlich zum Schulstart in vielen Bundesländern hat MacTrade sein „Back to School“ Promo gestartet und erhöht den Bildungsrabatt beim Kauf eines neuen MacBook Air und MacBook Pro. Der erhöhte Bildungsrabatt von 8 Prozent (anstatt 5 Prozent) lässt sich erfreulicherweise mit den aktuellen MacTrade Gutscheinen sowie mit dem Sommersale kombinieren, so dass der Rabatt noch einmal höher ausfällt.

Denkt ihr aktuell über den Kauf eines Macs nach, dann können wir euch nur dringend empfehlen, im Online Store von MacTrade vorbei zu gucken. Dort erhaltet ihr derzeit bis zu 300 Euro Rabatt (je nach Wert des Warenkorbs und Zahlungsart). Da das Preisniveau bei MacTrade grundsätzlich unter dem im Apple Online Store liegt, spart ihr unterm Strich sogar deutlich mehr. Ihr könnt euch je nach Modell angucken, wieviel Geld ihr tatsächlich sparen könnt. Zum Teil sind mehrere Hundert Euro möglich.

Klingt alles in allem nach einem fairen Angebot. Schüler, Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten nicht nur einen Sofort-Rabatt, sondern zusätzlich 8 Prozent Education-Rabatt. Da das Preisniveau im MacTrade Store grundsätzlich unter dem Niveau im Apple Online Store liegt, könnt ihr so beim Kauf eines Macs mehrere Hundert Euro sparen. Drüberhinaus profitiert ihr derzeit von der vorübergehend gesenkten Mehrwertsteuer.

Wir haben in den letzten Jahren bereits das ein oder andre Mal bei MacTrade bestellt. Ihr erhaltet ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Der Versand kann mal einen Tag länger dauern. Dies ist bei dem Rabatt allerdings erträglich.