Vor wenigen Tagen hat Apple den neuen iMac 2020 vorgestellt. Während das 27 Zoll Modell ein großes Update spendiert bekommen hat, sind die Verbesserungen beim 21,5 Zoll Modell eher marginal. In einem Support Dokument erklärt Apple, wie ihr das Nanotexturglas beim neuen iMac reinigt.

Apple beschreibt das Nanotexturglas wie folgt

Der neue iMac bietet eine Option mit Nanotexturglas — erstmals eingeführt beim Pro Display XDR — für eine noch bessere Anzeige unter verschiedenen Lichtbedingungen, wie beispielsweise in einem hellen Raum oder bei indirektem Sonnenlicht. Im Gegensatz zu typischen matten Displays, bei denen die Oberfläche mit einer Beschichtung versehen ist, um das Licht zu streuen, wird diese branchenführende Möglichkeit durch einen innovativen Prozess hergestellt, bei dem Glas auf Nanometerebene geätzt wird. Das Ergebnis ist ein extrem geringes Reflexionsvermögen und reduzierte Blendeffekte unter gleichzeitiger Beibehaltung der brillanten Bildqualität und des Kontrasts — all das resultiert in dem schönsten verfügbaren Retina 5K Display.