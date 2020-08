Immer mal wieder lädt Amazon seine Prime-Kunden zum sogenannten Filmabend ein. Am heutigen Freitag ist es mal wieder soweit. Allerdings läuft die Aktion nicht nur am heutigen Tag, sondern bis Sonntag. Aber auch, wenn ihr bis Sonntag keine Zeit für einen Videoabend habt, lohnt sich der Deal.

Amazon Prime Video: 30 Filme für je 0,97 Euro ausliehen

Amazon lädt seine Prime-Kunden zum Filmabend ein. Bis Sonntag können sich Prime-Kunden Leihfilme zum Preis von je 0,97 Euro entscheiden. Insgesamt 30 Filme stehen zur Auswahl, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.

Zu den Filmen, die ihr zum Preis von 97 Cents ausleihen könnt, gehören unter anderem B,oodshot, Le Mans 66, Countdown, Perfect Human, The Informer, Königin, Lost in London, Bruno bei den Wölfen etc.

Keine Zeit? Kein Problem. Einmal geliehen, habt ihr 30 Tage Zeit, eure ausgewählten Filme zu starten. Sobald ihr die Wiedergabe eines Films gestartet habt, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen. Die Aktion läuft bis Sonntag Abend.