Vor wenigen Wochen angekündigt, steht der smarte Game Controller Anker PowerCore Play 6K ab sofort zum Preis von 39,99 Euro zum Kauf bereit. Der Game Controller ist auf Lager und kann direkt verschickt werden.

Anker PowerCore Play 6K

Ab sofort könnt ih den neuen Anker PowerCore Play 6K bei Amazon bestellen. Bei dem Gerät handelt es sich um eine leistungsstarke Powerbank in Kombination mit einem ergonomisch designten Gamepad. Der integrierte Akku verfügt über eine Kapazität von 6700mAh. Diese reicht laut Hersteller locker dafür aus, ein Samsung S9 oder ein iPhone X vollständig zu laden.

Ein integrierter Kühlungsventilator stellt sicher, dass sich das Gerät bei langen Spielzeiten oder beim Aufladen nicht überhitzt, sondern stets kühl bleibt und dein Smartphone in absoluter Sicherheit auflädt.

Der PowerCore Griff passt sich mühelos euer Smartphone an, denn er kann mühelos von 14 cm auf 16,3 cm verlängert werden. So ist er zum Beispiel mit dem iPhone 6 (Plus) / 7 (Plus) / 8 (Plus) / X / XR / XS (Max) / 11 / 11 Pro (Max) kompatibel.