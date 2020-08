Mit „Home – faszinierende Traumhäuser“ bietet Apple auf Apple TV+ seit ein paar Monaten eine ziemlich interessante Serie an. Zumindest wenn ihr ein Faible für Architektur und Natur habt, wird euch die Serie begeistern. Nun hat Apple den deutschen Trailer zur Serie veröffentlicht.

Offizieller Trailer: „Home – faszinierende Traumhäuser“

Home ist eine neue, exklusiv produzierte Dokuserie, die nie da gewesene Einblicke in einige der innovativsten Häuser der Welt gibt. Alle neun Folgen sind exklusiv in der Apple TV App mit einem Apple TV+ Abo verfügbar

Mit dem 124-Sekunden langen Video gibt Apple einen Einblick in die Serie und zeigt, welche Häuser in der Serie näher thematisiert werden. In der Tat sind ein paar ziemlich beeindruckende Objekte mit von der Partie.

In der Videobeschreibung heißt es