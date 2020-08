Apple hat diese Woche seine Kariere-Webseite „Jobs at Apple“ überarbeitet. Dabei listet das Unternehmen allerhand Sozialleistungen auf, über die sich Mitarbeiter freuen können.

Leistungsprogramme für Mitarbeiter

Apple will potenziellen Mitarbeitern zeigen, was man zu bieten hat. Mit dem Motto: „We count on you. And you can count on us.“ (Wir zählen auf dich. Und du kannst auf uns zählen.) leitet Apple eine lange Liste von Vergünstigungen ein, die Mitarbeiter des Unternehmens wahrnehmen können.

Dabei ist zu beachten, dass die Leistungsprogramme von Land zu Land unterschiedlich sind und den jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen unterliegen. Wer mehr über Apples Job-Angebot erfahren möchte, kann sich auch auf der deutschen Karriere-Webseite des Unternehmens informieren. Nachfolgend seht ihr eine Zusammenfassung, der von Apple veröffentlichten Leistungen in den USA:

Flexible medizinische Versorgungspläne

Versicherungsschutz für physische und psychische Gesundheitsversorgung

Kostenlose Beratung

Medizinische Versorgungspläne für Familien

Bezahlter Elternurlaub

Ärzte und Krankenschwestern vor Ort für diejenigen, die auf dem Campus arbeiten

Fitnesscenter auf dem Campus

Fitness-bezogene finanzielle Hilfe für diejenigen, die nicht auf dem Campus sind

Gleicher Lohn für Männer und Frauen

Anspruchsberechtigung für Aktienzuteilungen und Rabatte für Aktienkäufe

401(k) Anpassung (vom Arbeitgeber mitfinanziertes Modell der privaten Altersvorsorge)

Bildungsangebote der Apple University

Rückerstattung einiger Studiengebühren

Spendenanpassung im Verhältnis 1:1

Angebote für Apple-Produkte und -Zubehör

(via Macrumors)