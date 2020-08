Bei Intel kam es zu einem Daten-Super-GAU. Rund 20 GB Daten wurden von einem Firmen-Server entwendet und veröffentlicht. Dabei geben die Dokumente Auskunft zu internen Informationen zu Prozessoren, Software und vieles mehr.

Intel untersucht den möglichen Einbruch in seine Systeme, bei dem mehr als 20 GB an proprietären Daten entwendet worden. Die Datenlücke soll Anfang dieses Jahres entstanden sein. Dabei handelt es sich teilweise um Dokumente, die als „vertraulich“ oder sogar als „geheim“ markiert sind.

Der verantwortliche Hacker hatte die Daten dem Schweizer Software-Entwickler Till Kottmann zukommen lassen, der diese veröffentlicht hat. Kottmann betreibt einen Telegram-Channel, auf dem er regelmäßig Daten veröffentlicht, die Unternehmen versehentlich ungeschützt auf Cloud-Servern „zur Verfügung“ stellen.

Experten haben bereits bestätigt, dass es sich bei den veröffentlichten Informationen um authentische Daten handelt. Das bürgt natürlich das Risiko, dass zukünftige Intel-Produkte unter Zero-Day-Exploits leiden werden, da Hacker nun Einsicht in den Quellcode haben. Kurios ist bei der ganzen Sache, dass diese wichtigen Dokumente recht ungeschützt waren. So waren die meisten der vertraulichen Daten lediglich mit dem Passwort „intel123“ geschützt.

In den folgenden Wochen wird sich zeigen, was der Hacker alles an Daten erbeuten konnte. So soll es laut Kottmann noch weitere Veröffentlichungen geben. Der bisherige Katalog umfasst folgende Daten:

Intel exconfidential Lake Platform Release 😉

This is the first 20gb release in a series of large Intel leaks.

Most of the things here have NOT been published ANYWHERE before and are classified as confidential, under NDA or Intel Restricted Secret. pic.twitter.com/KE708HCIqu

