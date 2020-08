Kuo: iPhone 12 Kameralinsen-Hersteller mit Qualitätsproblemen

In diesem Jahr müssen wir uns ein paar wenige Woche länger auf den iPhone-Verkaufsstart warten. Apple hat vor wenigen Tagen offiziell bestätigt, dass sich der iPhone 12 Start leicht verzögert. Ein Grund für die Verzögerungen dürfte das Coronavirus sein. Nun spricht Analyst Ming Chi Kuo davon, dass ein Kameralinsen-Zulieferer mit Problemen zu kämpfen hat. Diese sollen den Verkaufsstart jedoch nicht verzögern.

Kurz vor dem Wochenende meldet sich der renommierte Analyst Ming Chi Kuo zu Wort und spricht davon, dass es Qualitätsprobleme bei einem Apple Zulieferer für die iPhone 12 Kameralinsen gibt. Dies soll jedoch keine Auswirkungen auf den iPhone 12 Verkaufsstart haben.

Laut Kuo hat Genius Electronic Optical Probleme mit rissigen Beschichtungen des Weitwinkelkameraobjektivs entdeckt, die für das 5,4-Zoll und 6,1-Zoll-Modelle „iPhone 12“ bestimmt sind. Das Problem trat während der Tests bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit auf und führt zu Verzögerungen bei der Lieferung von Komponenten für die kommenden iPhone-Modelle.

Bei der betroffenen Komponenten setzt Apple allerdings nicht nur auf einen Zulieferer. Auch Largan lieferte entsprechende Komponenten an Apple. Dieser Hersteller verzeichnet keine Qualitätsprobleme, so dass Apple zunächst Lieferungen durch Largan priorisieren wird.

We estimate that the low-end 7P wide-angle lens, CCM, and final assembly mass production of the 5.4-inch and 6.1-inch aluminum frame iPhone will be in mid-to-late August, mid-to-late September, and early October, respectively. We believe that in the uncertain timetable for [Genius] to solve the quality problem of film cracking, Apple will give priority to purchasing Largan’s low-end 1/2.6” 7P wide-angle lens at least in the initial supply stage to ensure that the two aluminum-framed ‌iPhone 12‌ can be as scheduled.