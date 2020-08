Woche für Woche veröffentlicht Apple immer eine neue Folge zu „Little Voice“. Das ist auch in dieser Woche der Fall. Darüberhinaus haben die Verantwortlichen in Cupertino einen Clip auf YouTube veröffentlicht, in dem die Schauspieler über die Serie sprechen.

Little Voice: Folge ist da

Ab sofort steht Folge 7 zu Little Voice exklusiv auf Apple TV+ bereit. Diese trägt die Bezeichnung „Ein Licht für die Geister“. Gerade als Benny eine Reihe von Meetings mit Plattenfirmen vereinbart hat, erlebt Bass einen Rückschlag“

Triff die Schauspieler

Wie bereits erwähnt, flankiert Apple die neue Folge mit einem neuen Video auf YouTube. Die Besetzung und die Macher von Little Voice sprechen über die Charaktere, die das Herz und die Seele der Serie bilden. In der Serie sind unter anderem Brittany O’Grady, Sean Teale, Colton Ryan, Shalini Bathina, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson und Chuck Cooper zu sehen.

Update: Apple hat noch ein weiteres Video zu „Little Voice“ veröffentlicht