Die Deutsche Telekom hat am heutigen Tag bekannt gegebne, dass man mit der Xplora X5 Play eSIM eine neue Generation von Smartwatches für Kinder in das eigene Portfolio aufgenommen hat. Das Besondere an der Uhr: Die elektronische SIM-Karte ist fest integriert.

Exklusiv bei der Telekom: Erste Kinder-Smartwatch mit eSIM

Die Xplora X5 Play eSIM ist eine leicht bedienbare und kindgerechte Smartwatch. Über das Netz der Telekom können die Kinder mit der Uhr telefonieren sowie Sprach- und Chatnachrichten austauschen. Und das mit bis zu 50 von den Eltern festgelegten Kontakten. Die Bedienung der Uhr erfolgt über selbsterklärende Symbole auf einem Touchscreen. So ist die Uhr auch für Kinder geeignet, die noch nicht lesen können. Dank GPS-Funktion sehen die Eltern in der App der Smartwatch den Aufenthaltsort ihres Kindes in Echtzeit. Zudem können sie sichere Bereiche – wie beispielsweise die eigene Wohnsiedlung – festlegen. Verlässt das Kind diesen Bereich, erhalten die Eltern eine Info. Sind mehrere Bereiche als solche definiert, kann so auch das Ankommen – beispielsweise bei einer Freundin oder einem Freund – festgestellt werden. Der SOS-Knopf gibt zusätzliche Sicherheit. Hält das Kind ihn für mehrere Sekunden gedrückt, wird ein Notruf an die zwei für den Notfall eingegebenen Rufnummern abgesetzt. Zusätzlich schickt die Uhr den Standort des Kindes an das Smartphone der SOS-Kontakte. Über die App sehen diese auf einer Karte, wo sich das Kind aufhält. Die Xplora X5 Play eSIM hat zum Schutz der Kinder keinen Internetzugang. Auch sind keine Spiele installiert. Dafür aber ein Schrittzähler, der zu mehr Bewegung anspornt. Hat das Kind genügend Schritte gesammelt, kann es diese mit Unterstützung der Eltern in Zubehör eintauschen. So ermöglicht die Smartwatch ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen körperlicher Aktivität und Bildschirmzeit. Damit die Kinder ungestört dem Unterricht folgen, gibt es die Funktion „Schulmodus“. Dann zeigt die Smartwatch nur die Uhrzeit an. Alle weiteren Funktionen sind in dieser Zeit deaktiviert. Ausnahme ist der SOS-Knopf. Alle Einstellungen nehmen die Eltern über die zur Uhr gehörende App vor. Dort legen sie auch fest, mit wem das Kind kommunizieren darf. Die Xplora X5 Play eSIM ist abhörsicher und erfüllt die gesetzlichen Datenschutzanforderungen.

Möchtet ihr die Smartwatch nutzen bzw. euren Kindern zur Verfügung stellen, dann ist die die Buchung des Tarifs Smart Connect S erforderlich. Diesen gibt es mit zwei Laufzeiten. Die Xplora X5 Play eSIM kostet einmalig 97,44 Euro bei gleichzeitiger Buchung des Vertrags mit 12-monatiger Laufzeit. Für diesen zahlt irh 4,83 Euro monatlich. Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlt ihr einmalig für die Smartwatch 0,97 Euro. Hinzu kommen monatlich 9,70 Euro für den Vertrag. Wer den Smart Connect S mit 24-monatiger Laufzeit bis zum 30. September abschließt, profitiert vom Einführungsangebot. Ihr spart die ersten sechs Monate die monatliche Grundgebühr in Höhe von insgesamt 58,20 Euro.