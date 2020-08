watchOS 7 Public Beta steht ab sofort als Download bereit. Vor wenigen Augenblicken hat Apple die erste öffentliche Beta zu watchOS 7 auf den eigenen Servern bereit gestellt. Dabei handelt es sich erstmals um eine öffentliche Beta, die Apple für watchOS freigegeben hat. Mit dieser haben Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich vorab mit watchOS 7 zu beschäftigen. Der der Beta für Entwickler sind wir übrigens bei Beta 4 angekommen.

Apple gibt watchOS 7 Public Beta frei

Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Download der ersten öffentlichen Beta zu watchOS 7 freigegeben. Ursprünglich war diese für Juli angekündigt. Allerdings konnte Apple den Zeitplan nicht ganz einhalten. Wie dem auch sei.

Apple hatte im Rahmen der WWDC im Juni eine Vorschau auf watchOS 7 gezeigt, das verbesserte Werkzeuge zur Personalisierung und leistungsstarke neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen für die weltweit fortschrittlichste Smartwatch bringt. Zifferblatt-Konfigurationen gemeinsam zu nutzen und zu entdecken heben die Personalisierung auf ein völlig neues Niveau. Schlaftracking, automatische Erkennung des Händewaschens, zusätzliche Trainingsarten darunter Tanzen und eine neue Funktion für die Hörgesundheit ermöglichen einen umfassenderen Einblick in das allgemeine Wohlbefinden und wurden mit Blick auf den Schutz der Privatsphäre entwickelt. Zur bequemen Nutzung direkt am Handgelenk, wird Karten mit Routen für Fahrradfahrer aktualisiert und Siri bietet ab jetzt Sprachübersetzung.

Interesse am Apple Beta Programm? Beachtet bei eurem „Test“ – so wie in den FAQs beschrieben – ein paar wichtige Hinweise. Wichtig ist zum Beispiel, dass eine Apple Watch nicht auf eine frühere veröffentlichte OS-Version zurückgesetzt werden kann, nachdem auf ihr eine Public-Beta-Version installiert wurde. Da es sich um eine Public Beta-Version von Apple handelt, sollte euch zudem bewusst sein, dass die Software noch Fehler sowie Ungenauigkeiten enthalten kann und möglicherweise nicht so reibungslos und einwandfrei funktioniert wie kommerziell freigegebene Software. Macht im Vorfeld der Beta-Installation in jedem Fall ein Backup.

Installiert die Beta-Software nur auf Geräten, die nicht für Produktionszwecke eingesetzt werden und daher nicht geschäftskritisch sind.Wir raten dringend dazu, die Beta-Software auf einem Zweitsystem oder Zweitgerät oder im Falle eines Mac auf einer zweiten Partition zu installieren. Im Rahmen des Apple Beta Programms stehen zudem öffentliche Betas zu iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur und tvOS 14 bereit.

watchOS 7 wird ab Herbst als kostenloses Software-Update für Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4 oder Apple Watch Series 5 in Kombination mit iPhone 6s oder neuer unter iOS 14 oder neuer erhältlich sein. Bitte beachtet, dass einige Funktionen möglicherweise nicht in allen Regionen, allen Sprachen oder auf allen Modellen verfügbar sind.