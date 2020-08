WhatsApp ist für viele Smartphone-Nutzer nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Der größte Vorteil ist mit Sicherheit die große Verbreitung. Auf einen Multi-Device-Support oder eine App für das iPad mussten wir bisher jedoch verzichten. Nun berichten die WhatsApp Experten von WABetaInfo, dass sowohl die Arbeiten an einer iPad-Version als auch an einem erweiterten Account-System voranschreiten.

Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht WhatsApp mit mehreren Geräten verwenden zu können. Bei anderen Messengern funktioniert das schon lange. Bei WhatsApp gibt es bisher jedoch allenfalls die „WhatsApp Web“-Variante als Alternative, diese ist jedoch recht umständlich. Sinnvoller wäre es da schon, wenn man sich mit einem erweiterten Account-System auf mehreren Geräten einloggen könnte.

Vor kurzem sickerte die Information durch, dass WhatsApp gegenwärtig genau an so einer Funktion arbeitet. Interne Tests sollen bereits laufen. Nun berichtet WABetaInfo, dass wir bald WhatsApp auf bis zu vier Geräten synchronisieren können, dazu gehören auch Chat-Verläufe. Dabei soll eine gleichzeitige Nutzung möglich sein. Hierfür wird es nicht nur eine Desktop-Version von WhatsApp geben, sondern auch eine iPad-App. Diese wird wahrscheinlich jedoch erst nach der Einführung des Multi-Device-Supports veröffentlicht werden:

I know this announcement was published 16 months ago, but WhatsApp will likely release the iPad app when the feature that allows to use the same WhatsApp account on different devices at the same time is ready. https://t.co/OhH73R7cKb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 7, 2020