Bereits im Mai berichteten wir, dass Martin Scorsese mit Apple zusammenarbeiten wird, um seinen nächsten großen Film „Killers of the Flower Moon“ auf Apple TV+ zu bringen. Wie Deadline berichtet, können wir von dem legendären Regisseur weitere Inhalte für Apples Streaming-Service erwarten.

Martin Scorsese produziert für Apple TV+

Apple hat einen First-Look-Deal mit Martin Scorsese abgeschlossen. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird der renommierte Filmemacher mit seiner Firma Sikelia Productions für Apple TV+ Filme und Serien produzieren sowie Regie führen.

Scorsese hat in der Vergangenheit nicht nur ein Talent für kostspielige Produktionen bewiesen, sondern auch ein gutes Händchen bei der Zusammenarbeit mit Streaming-Plattformen. „The Irishman“ fand beispielsweise ein neues zu Hause bei Netflix, nachdem Paramount bei einem Budget von 175 Millionen Dollar nicht mehr mitspielen wollte. Auch „Killers of the Flower Moon“ wurde Paramount zu teuer, weswegen man einen weiteren Partner suchte, den Scorsese mit Apple auch fand. Dabei soll auch Netflix sehr an einer Beteiligung interessiert gewesen sein.

Nach längeren Verhandlungen konnte sich Apple die Zusammenarbeit für den neuen Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen sichern. „Killers of the Flower Moon“ stellt den Start der mehrjährigen Zusammenarbeit für weitere Filme und Serien dar, die wir zunächst auf Apple TV+ sehen werden.

Der Thriller nach der Sachbuch-Vorlage von David Grann untersucht eine Reihe von Morden an wohlhabenden Osage-Indianern. Die Mordserie ereignete sich Anfang der 1920er Jahre in Osage County, Oklahoma, nachdem man unter dem Land des Indianerstamms große Ölvorkommen entdeckt hatte.