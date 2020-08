Ab sofort kann die Corona-Warn-App in Version 1.2 aus dem App Store heruntergeladen werden. Neben Bugfixes und erweiterten Funktionen steht die App ab sofort auch in weiteren Sprachen zur Verfügung.

Wir empfinden die Corona-Warn-App als gute Maßnahme zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie. Allerdings verlief der Start der App ziemlich holprig. So funktionierte die Benachrichtigung sowohl unter Android als auch unter iOS nicht zuverlässig. Nach und nach bessern die Entwickler nach und ab sofort kann die Corona-Warn-App in Version 1.2 aus dem App Store heruntergeladen werden.

In den Release-Notes heißt es

Mit diesem Update stehen Ihnen neben Fehlerbehebungen auch neue und erweiterte Funktionen zur Verfügung.

Im Rahmen der Verbesserungen zur Barrierefreiheit wurden fehlende Voiceover-Texte ergänzt. Der Hinweis auf eine Risiko-Begegnung zeigt an, wann zuletzt eine Risiko-Begegnung stattgefunden hat. Wenn das Risiko seit 48 Stunden nicht mehr ermittelt wurde, zeigt die App auf dem Einstiegsbild und dem Detailbild der Risiko-Ermittlung ein unbekanntes Risiko an mit dem Hinweis, eine manuelle Risiko-Ermittlung durchzuführen.

Die App steht nun auch in den Sprachen Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch zur Verfügung. Im Impressum können Sie mit tap auf die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse direkt einen Anruf initiieren bzw. eine E-Mail schreiben. Eine animierte Graphik zeigt Ihnen an, dass die Risiko-Ermittlung aktiv ist. Sie erhalten nun nach dem Onboarding einmalig eine Meldung, wenn die Hintergrundaktualisierung auf Ihrem Smartphone abgeschaltet oder eingeschränkt ist. Wenn Sie den Energiesparmodus aktiviert haben, wird Ihnen diese Meldung nicht angezeigt. Wenn Sie die manuelle Risiko-Ermittlung nutzen, zeigt Ihnen ein Zähler, wann die nächste Risiko-Ermittlung durchgeführt werden kann („Aktualisierung in hh:mm:ss“).