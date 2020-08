Es gibt Neuigkeiten von homee. Genau genommen wächst das Home Ökosystem wieder ein Stück weit. In Zusammenarbeit mit Hörmann hat die homee GmbH einen neuen Würfel entwickelt.

homee bringt Hörmann BiSecur Cube auf den Markt

homee haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder bei uns im Blog thematisiert. Das Unternehmen hat einen bzw. mehrere Zauberwürfel auf den markt gebracht, um Smart Home Geräte mit unterschiedlichen Funktechnologien mit einander zu verbinden. Bis dato wurden Zigbee, Z-Wave und EnOcean unterstütz.

Am heutigen Tag hat homee bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Hörmann einen neuen Würfel namens „Hörmann BiSecur Cube“ entwickelt hat. Hörmann dürften die meisten von euch kennen. Hörmann ist Europas Nr. 1 für Tore und Türen, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und 36 spezialisierten Werken in Europa, Nordamerika und Asien.

Nach zwei langen Jahren der Planung und Entwicklung ist der Hörmann BiSecur Cube pünktlich zum Release 2.29 von homee (steht im App Store als Download zur Verfügung) bereit für den Marktstart.

Der Hörmann BiSecur Cube ist ab sofort in der homeeWelt – ein exklusiver Shop für homee User – bereits vorbestellbar. Zum offiziellen Marktstart von Hörmann, am 17.08.20 ist er auch für alle anderen im homee Shop erhältlich. Hörmann vertreibt darüberhknaus mit seinen Partnern eine eigene Lösung des Würfels, welche es nicht im homee Store zu kaufen gibt. Die Version im homee Store richtet sich an Bestandskunden und der Würfel, welchen Hörmann vertreiben wird, ist für Neukunden ausgelegt.

Der Hörmann BiSecur Cube ist damit der erste Würfel mit einem proprietären Herstellerfunk, der keinem Funksystem aus einer Alliance wie Z-Wave, Zigbee oder EnOcean entspringt. BiSecur ist ein eigens durch Hörmann entwickeltes und zertifiziertes Funksystem. Dieses zeichnet sich durch eine besonders sichere Funkverbindung aus und ist mit allen Tor- und Tür-Antrieben, Funk-Empfängern und Bedienelementen des Herstellers kompatibel. Kleiner Hinweis an alle homee Kunden: Der Bisecur Cube kann wie jeder andere Würfel einfach aufgesteckt werden und die Geräte können ganz leicht hinzugefügt werden. Es kann jedes Hörmann BiSecur Gerät über den neuen BiSecur Cube gesteuert werden und mit allen andern, zu homee kompatiblen Produkten, kommunizieren. So kann ab sofort nicht nur ein BiSecur Garagentor per App geöffnet werden, sondern zum Beispiel, via Homeegramm auch die Beleuchtung in der Einfahrt eingeschaltet werden und falls gewünscht, auch die Haustür aufgeschlossen werden – alles mit einer App. Die Hörmann Geräte können mit allen anderen kompatiblen Produkten über homee miteinander kommunizieren und aufeinander reagieren, dadurch werden komplett neue Möglichkeiten der Smart-Home Optimierung geschaffen.

Klingt in jedem Fall spannend. So erhält man die Möglichkeit, sein Garagentor nachträglich „Smart Home“-fähig zu machen. Der Preis des Hörmann BiSecur Cube liegt bei 100 Euro.