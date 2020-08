Rund zwei Monate ist es her, dass bekannt wurde, dass sich Apple die Spionagethriller-Serie „Tehran“ sichern konnte. Nun hat sich das Unternehmen aus Cupertino erstmals offiziell zu Wort gemeldet und bestätigt, dass die Serie am 25. September 2020 ihre weltweite Premiere auf Apple TV+ feiern wird.

Offiziell: Tehran feiert am 25. September weltweite Premiere auf Apple TV

Apple hat bekannt gegeben, dass „Teheran“, eine neue Spionagethriller-Serie des „Fauda“ -Schreibers Moshe Zonder, am Freitag, den 25. September 2020, weltweit auf Apple TV + Premiere feiern wird. Apple wird zunächst drei Episoden der acht-teiligen Serie veröffentlichen. Anschließend folgen immer freitags neue Folgen.

„Tehran“ erzählt die aufregende Geschichte einer Mossad-Agentin, die sich auf einer gefährlichen Mission in Tehran befindet. In der Serie sind die junge israelische Schauspielerin Niv Sultan („Flawless“, „She Has It“, „Temporically Dead“), Shaun Toub („Homeland“, „Crash“) und die internationalen Stars Navid Negahban („Homeland“, “ Legion “,„ Aladdin “), Shervin Alenabi („ Bagdad in meinem Schatten “), Liraz Charhi („ Ein spätes Quartett “) und Menashe Noy („ Große böse Wölfe “,„ Gett: Der Prozess gegen Viviane Amsalem “) zu sehen.

Apple hat sich mit Cineflix Rights und dem israelischen Netzwerk Kan 11 zusammengetan, um „Tehran“ gemeinsam zu produzieren. Die Serie wurde von Moshe Zonder, Dana Eden und Maor Kohn erstellt und von Daniel Syrkin inszeniert. Omri Shenhar fungiert neben Zonder als Schriftsteller.

Apple TV+ ist über die Apple TV App auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac sowie ausgewählten Samsung und LG Smart TVs, Roku und Amazon Fire TV-Geräten und auf tv.apple.com für 4,99 Euro pro Monat mit einem siebentägigen kostenlosen Probeabo verfügbar. Die Apple TV App wird im Laufe des Jahres auf Sony und VIZIO Smart TVs verfügbar sein. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac kaufen, können Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos genießen. Das Angebot gilt für 3 Monate nach der Aktivierung eines qualifizierten Geräts.