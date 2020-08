Einen Monat ist es her, dass Apple mit „The whole working-from-home thing“ ein neues Underdogs-Video veröffentlicht hat. Nun steht das deutsche Pendant „Die Sache mit dem Homeoffice“ zur Ansicht bereit.

„Die Sache mit dem Homeoffice“

Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Apple Video „The Underdogs“ aus dem vergangenen Jahr. Apple veröffentlichte ein Video, mit dem die Arbeit eines internen Apple Teams auf lustige Art und Weise gezeigt wurde. In dem rund 3-minütigen Video war ein Design-Team zu sehen, welches nur wenige Tage Zeit hate, um einen runden Pizza-Karton als Prototyp für ein wichtiges Meeting zu entwickeln. Nun sind „The Underdogs“ zurück.

In dem neuen Video „The whole working-from-home thing“ bzw. zu deutsch „Die Sache mit dem Homeoffice“ nimmt sich Apple knapp 7 Minuten Zeit, um die Arbeit des fiktiven Apple Teams zu dokumentieren. Aufgrund der COVID-19 Pandemie ist das Team natürlich gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten.

In der Videobeschreibung heißt es