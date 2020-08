Es gibt die ersten konkreten Termine, zumindest in der Gerüchteküche. Fest steht, dass Apple im Herbst dieses Jahres verschiedene neue Produkte auf den Markt bringen wird. Allerdings gibt es keine offiziellen Angaben dazu, wann Apple die Geräte ankündigen und in die Verkaufsregale stellen wird. Zuletzt hieß es aus Cupertino, dass die iPhone 12 (Pro) ein paar wenige Wochen später als gewöhnlich erscheinen.

Leaker Jon Prosser, der in den letzten Monaten seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, allerdings nicht immer voll ins Schwarze getroffen hat, meldet sich nun mit verschiedenen Terminen zu Wort.

Es soll mit der Apple Watch und dem iPad beginnen. Diese Produkte sollen per Pressemitteilung in der 37. Kalenderwoche (ab dem 07. September) angekündigt werden.

Das iPhone 12 (Pro) Event soll in der 42. Kalenderwoche (ab dem 12. Oktober) stattfinden. Weiter ist Prosser der Auffassung, dass der iPhone Verkaufsstart gestaffelt stattfindet. Das iPhone 12 soll sich ab der 42. Kalenderwoche (ab dem 12. Oktober) vorbestellen lassen. Der Verkaufsstart soll bereits eine Woche später in der 43. Kalenderwoche (ab dem 19. Oktober) erfolgen.

Die iPhone 12 Pro Modelle soll sich im November vorbestellen lassen. Auch sollen diese im November ausgeliefert werden. Ein exaktes Datum soll seitens Apple nicht festgelegt worden sein.

w/c = week commencing (for context)

With the staggered release of iPhone 12 and uncertainty of final dates for Pro models, there’s a chance that the dates could slip/change

I’ll let you know if anything gets changed! But for now, this is the info in the system 😏

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020