Pünktlich zum Wochenende hat Apple nicht nur neue Inhalte auf Apple TV+ bereit gestellt, sondern auch einen neuen Spieletitel auf Apple Arcade veröffentlicht. Kurzum: „Next Stop Nowhere“ ist da. Darüberhinaus haben verschiedene weitere Spiele ein Update verpasst bekommen.

In der Spielebeschreibung heißt es

„Nächster Halt Nirgendwo” ist eine Abenteuergeschichte über einen Road Trip, welche sich in einer bunten und gnadenlosen Weltraumvision abspielt. Übernimm die Rolle von Beckett, einem normalen Kurier, der ein einfaches Leben lebt – bis eine zufällige Begegnung mit der ehemaligen Kopfgeldjägerin Serra ihn in ein Abenteuer katapultiert, das er niemals erwartet hätte. Und welches er vielleicht nicht überleben wird. Im Wettrennen um das Überleben von Serras Sohn, Eddy, fliegen die ungleichen Verbündeten durch eine verstaubte, tödliche Galaxie. Auf ihrer gefährlichen Reise müssen sie Gangstern und Kopfgeldjägern ausweichen und die Gefahren der Tiefen des Weltraums meistern. Beckett ist nun Geschichte. Wie er überlebt, welche Entscheidungen er trifft, welche Beziehungen er eingeht und letztendlich, zu welcher Person er wird – all´ das liegt an dir.