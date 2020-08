Glaubt man den Informationen von Bloomberg, so plant Apple den Start eines neuen Apple TV Channel Bundles. Dieses soll CBS All Access und Showtime beinhalten und zum reduzierten Preis angeboten werden.

Apple plant CBS All Access und Showtime Bundle für Apple TV+ Abonnenten

Apples Videostreaming-Dienst Apple TV+ steht Anwendern für 4,99 Euro pro Monat zur Verfügung. Doch neben Apple TV+ haben Nutzer in der Apple TV-App die Möglichkeit weitere Kanäle hinzuzubuchen. Während bei uns in Deutschland die Anzahl der Apple TV Channels überschaubar ist, ist die Auswahl in den USA um Längen größer.

Das Bundle bestehend aus CBS All Access und Showtime Bundle soll 9,99 Dollar kosten und für Apple TV+ Abonnenten verfügbar sein. Das Bundle soll zeitnah starten. Aktuell bietet Apple CBS All Access und Showtime bereits als TV-Kanal separat für 9,99 Dollar und 10,99 Dollar an. Sollte das Bundle tatsächlich nur 9,99 Dollar kosten wäre dies ein Rabatt von über 50 Prozent.

Zu den weiteren TV-Kanälen in den USA gehören Starz, Nickelodeon, Mubi, The History Channel Vault, Epix, Comedy Central Now und mehr.