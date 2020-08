Apple und Google entfernen Fortnite aus ihren App Stores

Apple und Google auf der einen Seite und Epic Games auf der anderen Seite tragen einen öffentlichen Schlagabtausch aus. Was ist passiert? Apple und Google haben Fortnite aus dem App Sore bzw. Google Play Store entfernt, da die jüngste Version der App gegen die Regeln der Softwarekaufhäuser verstößt. Daraufhin hat Epic Games gegen Apple und Google Klage eingereicht. Dieses Vorgehen war von Epic Games im Vorfeld so kalkuliert, da man kurze Zeit später bereits ein vorab produziertes Video veröffentlicht hat.

In den USA laufen derzeit Monopol-Untersuchungen gegen Apple, Google und Co. (wir berichteten). Nun mischt auch Epic Games im übertragenen Sinne mit.

Im Fokus der aktuellen Streitigkeiten steht abermals die 30 Prozent Abgabe im App Store und Google Play Store. In der jüngsten Fortnite-Version hat Epic Games eine alternative Bezahlmöglichkeit integriert, um Apples und Googles Zahlungsabwicklung zu umgeben. „Epic direct payment“ wurde gleichzeitig 20 Prozent günstiger angeboten als die App Store / Play Store Zahlungsabwicklung. Daraufhin hatte zuerst Apple Fortnite aus dem App Store geworfen. Kurze Zeit später folgte Google mit einem ähnlichen Schritt. In beiden Fällen verstößt Fortnite gegen die Richtlinien der jeweiligen Stores.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb

Fortnite is currently unavailable on Google Play. More information will be forthcoming soon.

— Fortnite (@FortniteGame) August 14, 2020