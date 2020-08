Im März 2019 brachte Apple die neuen Apple TV-App an den Start. Über diese lässt sich nicht nur Apple TV+ buchen, ihr habt auch die Möglichkeit, weitere Kanäle (Channels) zu abonnieren. Während die Anzahl der Kanäle bei uns in Deutschland überschaubar ist, ist die Liste in den USA deutlich länger. Nun sind allerdings vier neue Kanäle in Deutschland hinzugekommen.

ZDF Krimi, ZDF Herzkino, ZDF Tivi select und Get.factual

Über die Apple TV-App habt ihr ab sofort die Möglichkeit, vier neue Apple TV Channels zu abonnieren. Die Rede ist von ZDF Krimi, ZDF Herzkino, ZDF tivi select und Get.factual.

Bei ZDF Krimi (2,99 Euro pro Monat) stehen, wie es der Name schon vermuten lässt, Krimis im Vordergrund. Bei ZDF Herzkino (2,99 Euro pro Monat) dreht es sich um „Schnulzen“ und ZDF tivi select (3,99 Euro pro Monat) spricht das jüngere Publikum an. Bei Get.factual (2,99 Euro pro Monat) dreht es sich um Dokumentationen zu verschiedenen Themen. Zuletzt gingen im Frühjahr die TV-Channels noggin und History Play an den Start.

Egal für welchen TV-Kanal ihr euch entscheidet. Die ersten 14-Tage sind kostenlos. Sollte euch ein Kanal nach der Testphase nicht gefallen, so könnt ihr diesen kündigen, so dass keinen weiteren Kosten entstehen.