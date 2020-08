Seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass Apple an einer neuen Comedy-Serie namens „Ted Lasso“ mit Jason Sudeikis arbeitet. Vor wenigen Monaten gab das Unternehmen bekannt, dass die Serie am heutigen 14. August ihre Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Kurz darauf folgte ein erster Trailer und ab sofort steht „Ted Lasso“ exklusiv auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Auch „Boys State“ steht Abonnenten ab sofort zur Verfügung.

„Ted Lasso“ ist da

Apple TV+ Abonnenten haben ab sofort die Möglichkeit, sich Ted Lasso mit Jason Sudeikis anzugucken. Sudeikis spielt Ted Lasso, einen kleinen College-Fußballtrainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung im Fußball-Training vorzuweisen hat.

Neben seiner Hauptrolle agiert Sudeikis neben Bill Lawrence („Scrubs“) über seine Firma Doozer Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Universal Television als ausführender Produzent.

Zum Start der Serie stehen die ersten drei Episoden zur Ansicht bereit. Diese tragen die Titel „Der Mann aus Kansas“, „Süßigkeiten“ und „Trent Crimm, Reporterkönig“. Der Trailer und die erste Sequenzen, die wir gesehen haben, machen in jedem Fall Lust auf mehr. Immer freitags folgen weitere Folgen. Weiter geht es am 21. August mit Folge Nummer 4 „Für die Kinder“.

Boys State ist gestartet

Ebenfalls seit längeren ist bekannt, dass Boys State am heutigen Freitag auf Apple TV+ anlaufen wird. „Boys State“ thematisiert ein einwöchiges Projekt, bei dem 1.100 17-jährige Teenager in Texas an einer Scheinübung teilnehmen, um eine eigene Regierung aufzubauen.

Die Witwe von Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, ist übrigens eine der ausführenden Produzenten des Films.

„Her Voice“: Neue Folge ist da

Wenn wir schon beim Thema Apple TV+ sind, dann möchten wir euch auch kurz darahinweisen, dass zu „Her Voice“ eine neue Episode bereit steht. Folge 8 heißt „Veränderungen“. Mit einer Familie in Aufruhr und einem ruinierten Liebesleben nähert sich Bess ihrer Belastungsgrenze.