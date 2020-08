Amazon hat eine ziemlich spannende Neukunden-Aktion ins Leben gerufen, auf die wir euch gerne kurze aufmerksam machen möchten. Ihr erhaltet Echo Dot (3. Gen.) + Amazon Music Unlimited für nur 17,98 Euro.

Echo Dot + Amazon Music Unlimited für 17,98 Euro

Bei Amazon erhaltet ihr derzeit den aktuellen Echo Dot ind Kombination mit Amazon Music Unlimited für gerade einmal 17,98 Euro. Amazon formuliert wie folgt

Nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited. Dieses Set enthält Echo Dot (3rd Gen), Anthrazit Stoff (Unverb. Preisempf.: 58,48€, Verkauf und Versand durch Amazon EU Sarl.) und 1 Monat Amazon Music Unlimited Mitgliedschaft (Wert: 7,99€, Verkauf und Versand durch Amazon Digital Germany GmbH). Nach 1 Monat kostet Ihre Mitgliedschaft 7,99€/Monat. Mit Wirkung frühestens zum Ende des ersten Monats jederzeit kündbar.

Beachtet in jedem Fall die Teilnahmebedingungen. Interesse an dem Bundle aus Echo Dot und Amazon Music Unlimited, dann greift zu. An ein besseres Angebot können wir uns für dieses Bundle nicht erinnern. Solltet ihr kein Interesse an Amazon Music Unlimited haben, so habt ihr die Möglichkeit, zum Ende des ersten Monats zu kündigen. Auf diese Art und Weise entstehen keine weiteren Kosten. Der eigentliche Wert des Bundles liegt bei 66,47 Euro. Ihr spart somit satte 48,49 Euro bzw. 73 Prozent. (Danke Marcel)