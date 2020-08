Der Musik-Streaming-Anbieter Spotify hat in den letzten Monaten mehrfach zum Ausdruck gemacht, dass man Apples 30 Prozent Abgabe im App Store für völlig überzogen hält. Unter anderem beschwerte sich Spotify bei der EU, was zur Folge hatte, dass diese eine Untersuchung gegen Apple eingeleitet hat. Nun meldet sich Spotify zum Ausschluss von Fortnite im App Store und Google Play Store zu Wort.

Spotify unterstützt Epic Games

Wenig überraschend ist es, dass sich Spotify auf die Seite von Epic Games schlägt und die Entscheidung, Klage gegen Apple einzureichen begrüßt.

In einem Statement heißt es

Wir begrüßen die Entscheidung von Epic Games, sich gegen Apple zu stellen und den Missbrauch der beherrschenden Stellung von Apple weiter zu beleuchten. Die unfairen Praktiken von Apple haben die Wettbewerber benachteiligt und die Verbraucher viel zu lange benachteiligt. Die Einsätze für große und kleine Verbraucher und App-Entwickler könnten nicht höher sein, und es ist eine dringende Aufgabe mit weitreichenden Auswirkungen, sicherzustellen, dass die iOS-Plattform wettbewerbsfähig und fair funktioniert.

Was ist passiert? Am gestrigen Abend hat Epic Games ein Update für Fortnite veröffentlicht, das es Spielern ermöglicht, V-Bucks über „Epic Direct Pay“ anstatt über das App Store Bezahlsystem zu kaufen. Kurzum: Epic Games verstößt bewusst gegen die App Store Richtlinien, welches Apple dazu bewogen hat, die App Store dem App Store zu werfen. Google ist im übrigen genau so vorgegangen.

Kurze Zeit später hat Epic gegen Apple und Google Klage eingereicht. Zudem wurde der Kurzfilm „Nighteen Eighty-Fortnite“. Mit diesem greift Epic Games den 1984er Apple Werbespot auf. Am Ende des Clips heißt es „join the fight to stop 2020 from becoming 1984.“