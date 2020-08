Wird der Berg an Amazon-Hardware immer größer? Dann könnte Amazon eine Lösung für euch haben. So kündigte das Unternehmen heute ein Trade-In Programm für seine hauseigenen Geräte an. Hier könnt ihr Fire TVs, Echos und Co. gegen Geschenkgutscheine eintauschen und euch bei der Gelegenheit auch einen Aktionsrabatt sichern.

Amazon Trade-In-Programm

Das Amazon Trade-In Programm ist jetzt in Deutschland verfügbar. Im Rahmen des Programms nimmt das Unternehmen „ausgewählte Echo- und Fire TV-Geräte, Fire-Tablets sowie Kindle eReader“ an. Weitere Artikel sollen kontinuierlich hinzugefügt werden.

Einmal eingeschickt und erfolgreich geprüft, erhalten Kunden automatisch einen Amazon.de Geschenkgutschein in Höhe des geschätzten Werts des Geräts gutgeschrieben. Dabei spielt natürlich der Zustand der Hardware eine Rolle. Darüber hinaus bietet Amazon im Rahmen des Programms einen Aktionsrabatt von bis zu 25 Prozent für den Kauf eines neuen Geräts aus derselben Kategorie an. Im Anschluss wird das Produkt bei Amazon Warehouse angeboten. Wenn sich ein Gerät nicht für den Wiederverkauf qualifiziert, recycelt es Amazon über einen zertifizierten Anbieter.

An dem Trade-In Programm könnt ihr über die Amazon Webseite teilnehmen:

Auf www.amazon.de/trade-in ein berechtigtes Gerät auswählen. Einige Fragen zum Zustand des Modells beantworten, um eine Schätzung des Eintauschwerts zu erhalten. Das Versandetikett ausdrucken und Gerät kostenlos einsenden. Sobald Amazon das Gerät erhalten und dessen Zustand überprüft hat, wird dem Amazon-Konto automatisch ein Amazon.de Geschenkgutschein in Höhe des geschätzten Werts des Geräts gutgeschrieben.

Alternativ könnt ihr den Vorgang auch über die Amazon App durchführen. Wie immer lohnt sich bei solchen Aktionen auch der Vergleich mit anderen Ankaufportalen. Für einen Echo Dot der dritten Generation erhaltet ihr bei Amazon zum Beispiel 5 Euro. Ein Fire HD 10 (vorherige Generation – 7.) wird derzeit mit 25 Euro entlohnt. Dazu gibt es immer einen entsprechenden Aktionsrabatt für den Kauf eines neuen Geräts aus derselben Kategorie.