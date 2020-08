Erst gestern haben wir berichtet, dass ein WeChat-Verbot für Apple durchaus problematisch werden könnte. Nun bestätigt eine Umfrage, dass die Befürchtung nicht untertrieben ist. So würden laut einer Umfrage unter 1,2 Millionen chinesischen Nutzern 95 Prozent lieber auf ihr iPhone verzichten als auf WeChat.

Schwere Konsequenzen bei Verbannung von WeChat

US-Präsident Donald Trump will in den USA Apps und Dienste verbieten, die in China angesiedelt sind, wie dies bei WeChat von Tencent der Fall ist. Dabei verbietet die Verordnung auch den US-Unternehmen alle Transaktionen mit den chinesischen Diensten, womit die Apps weltweit aus den App Stores entfernt werden müssten. Da die Formulierungen der Verordnung jedoch nicht eindeutig sind, versuchen die Unternehmen derzeit Klarheit zu schaffen.

Doch in einem Punkt sind sich die US-Konzerne schon jetzt sicher – wenn sie mit WeChat bzw. Tencent keine Geschäfte mehr machen können, gilt das als K.o.-Kriterium in China. Das zeigt auch eine von Bloomberg hervorgehobene Weibo-Umfrage, in der 95 Prozent der 1,2 Millionen Befragten Nutzer angaben, dass sie im Falle eines Verbots von WeChat von dem iPhone auf ein Gerät wechseln würden, welches den Dienst unterstützt.

Zu verübeln ist es den chinesischen Nutzern nicht. WeChat ist nicht nur die führende App für Nachrichtenübermittlungen in China. Die App wird auch in großem Umfang für Zahlungen, E-Commerce, Marketing und mehr genutzt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Dienst eine ständige Präsenz im modernen chinesischen Leben eingenommen hat und somit jedes Smartphone ohne Zugang zu ihm in dem Land ein extrem schwer zu verkaufendes Gerät wäre.