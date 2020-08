Wie aus einem von MacRumors entdeckten WHOIS-Eintrag hervorgeht, hat Apple vor kurzem den Domänennamen „AppleOriginalProductions.com“ registriert. Das lässt vermuten, dass sich Apple hier eine Online-Präsenz für seine Film- und Serienproduktionen aufbaut.

Apple Original Productions

Die Film- und Serienproduktion ist für Apple nichts Neues. Bereits lange vor Apple TV+ experimentierte das Unternehmen mit Shows wie „Carpool Karaoke“ und Dokumentationen wie „Planet of the Apps“. Mittlerweile hat das Unternehmen auch ein neues Produktionsstudio gegründet, das einige hochkarätige Titel in der Pipeline hat.

Das erste Projekt des neuen Studios wird das Weltkriegsdrama „Masters of the Air“ sein. Hierbei handelt es sich um eine Nachfolgeserie zu HBOs „Band of Brothers“ und „The Pacific“. „Masters of the Air“ folgt der Geschichte der amerikanischen Bomberjungen im Zweiten Weltkrieg und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller. Die Serie wird von John Orloff geschrieben, der auch schon bei „Band of Brothers“ beteiligt war. Steven Spielberg und Tom Hanks werden „Masters of the Air“ produzieren und somit ihre Produzentenrollen aus den vorangegangenen Serien fortführen.

Eine Web-Präsenz für das hauseigene Produktionsstudio gibt es bisher nicht. Mit der neuen Domain könnte sich Apple nun genau diese fehlende Anlaufstelle eingerichtet haben. Bisher führt die Adresse jedoch noch zu keiner Webseite, aber hinter den Kulissen wird möglicherweise schon an einem Auftritt gearbeitet.