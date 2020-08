Wir nutzen den Start in den verhältnismäßig ruhigen Sonntag, um einen Blick auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote zu werfen. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Anker PowerWave 10W Max Ladeständer (Upgrade), Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät, 7.5W für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 30 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Das hochmoderne Chipset garantiert 10W Ladungen für Samsung Galaxy und 7,5W...

Angebot Anker PowerWave Fast Wireless Charger 7.5 Kabelloses Ladepad,Qi-Zertifiziert,7.5 W fr iPhone... Das Anker PLUS: Schliee dich den ber 30 Millionen glcklichen Kunden an. Lade Anker

Einer fr alle: Anker PowerWave schenkt dir blitzschnelles kabelloses Laden fr so gut wie jedes Gert

Angebot Fire 7-Tablet, Zertifiziert und generalüberholt, 7-Zoll-Display, 16 GB, Schwarz mit... 7-Zoll-IPS-Display, 16 oder 32 GB interner Speicherplatz (bis zu 512 GB erweiterbarer...

Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz und 1 GB RAM

Angebot AK kompatibel mit Apple Watch Armband 38mm 40mm 42mm 44mm, Metall Edelstahl Ersatzarmband kompatibel... Kompatible Modelle: Speziell für Apple Watch Serie 5, Serie 4, Serie 3, Serie 2, Serie 1, 38mm,...

Verstellbarer Magnetverschluss Design des Armbandes, keine Schnalle erforderlich, einfach aufkleben...

Angebot Ouwegaga Kompatibel mit AirPods Pro Hülle - Stoßfeste Silikon Case Schutzhülle [Front-LED... Perfekte Passform - Diese schützende Silikonhülle passt perfekt zu Ihrem Kompatibel mit AirPods...

Premuim Silicone - Hergestellt aus superfestem Silikon, haltbar, sicher und leicht. Die flexiblen...

Soundcore Life Q10 Bluetooth Kopfhrer, Kabellose Kopfhrer mit einklappbarem Design, Hi-Res... HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten und kristallklare Hhen fr ein tiefes, intensives Hi-Res...

ENORMER BASS: Unsere exklusive BassUp Technologie analysiert das Klangprofil in Echtzeit und erhht...

Angebot HolyHigh Bluetooth Kopfhörer Sportkopfhörer Bluetooth 5.0 Kabellose Ohrhörer mit Mikrofon... 🏃【Optimiertes Design und Soundeffekt für Sport】 Die Bluetooth Sport Ohrhörer sind mit einem...

🎧【Neueste Automatiche Kopplung & Automatiche Verbindung】 Öffnen Sie die Ladebox, dann linke...

Angebot Bluetooth Kopfhörer, ENACFIRE G20 Wireless Kopfhörer Kabellos Touch-Control 8 Stunden Non-Stop... 【8 Stunden ultralange Spielzeit 】 ENACFIRE G20 Bluetooth kopfhörer können mit einer Aufladung...

【Marktführende Rauschunterdrückung】Vom Tech-Giganten Qualcomm hergestellt, die neuste CVC 8.0...

Angebot Xcentz iPhone Ladekabel,Lightning Kabel [MFi-Zertifiziert],3m Nylon iPhone Kabel Schnell Ladekabel... 【Apple MFi-zertifiziert】Jedes iPhone Ladekabel besitzt einen von Apple autorisierten Chip und...

【Unglaublich Belastbar】 Hält 10 mal stärker als reguläre Kabel.Das iPhone Kabel kann Lasten...

Angebot AXLOIE Bluetooth Kopfhrer Sport in Ear Ohrhrer Bluetooth 5.0 IPX7 Wasserdicht Sportkopfhrer mit... ORIGINALES DESIGN FR SPORTSAxloie Bluetooth Kopfhrer sind speziell auf Fitness ausgelegt. Die...

Bluetooth 5.0 Super Stable-VerbindungMit dem neuesten Bluetooth 5.0 sorgen diese Sportkopfhrer fr...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.